В Новой Зеландии биологическая женщина, идентифицирующая себя как мужчину, забеременела от своего мужа – мужчины-гея, и родила ему ребёнка.

Об этом сообщает местное телевидение.

На экранах также показали процесс родов, которые проходили в воде. Также сообщается, что мать ребёнка не только определяет себя как мужчину, но и регулярно принимает мужские гормоны.

Ранее британские учёные заявили, что со временем мужчины и трансгендеры смогут рожать.

Пациенткой стала 34-летняя женщина, лишённая матки с рождения. У неё сохранились яичники, что позволило извлечь яйцеклетки и искусственно оплодотворить их с помощью ЭКО. Однако без матки она всё равно не смогла бы выносить ребёнка. Тогда её старшая сестра, у которой уже были дети, решила стать донором, отдав свою матку.

Специалист по трансплантологии отмечает, что, хотя британское законодательство обязывает медиков оказывать одинаковую помощь мужчинам, женщинам и трансгендерам, хирурги пока ещё не готовы к пересадке матки биологическим мужчинам.

Также мы сообщали, что суд в США оправдал трансгендерную женщину, обнажившуюся при детях.

В ходе рассмотрении коллективной жалобы на то, что в одном из клубов видели "голого мужчину в женской раздевалке", было учтено то, что подозреваемый идентифицирует себя как женщину, а его половую принадлежность невозможно было определить визуально.