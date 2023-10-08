Трансгендерная женщина Марина Мачете выиграла конкурс "Мисс Португалия". Она является первой трансженщиной, участвовавшей в этом конкурсе, и будет первым биологическим по рождению и тсавшим женщиной мужчиной, представляющим Португалию на конкурсе "Мисс Вселенная".

Об этом сообщают местные СМИ.

Марине Мачете 28 лет. Она представит свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет 18 декабря в Сальвадоре.

Последние пять лет Мачете работает стюардессой. Она уже не первый раз участвует в конкурсах красоты после проведенной операции по смене пола, но победу такого уровня одержала впервые.

Перед конкурсом Мачете написала в Instagram, что "гордится тем, что является первой трансженщиной, которая будет бороться за титул "Мисс Вселенная Португалия".

"В течение многих лет я не имела права участвовать в соревнованиях, и теперь для меня большая честь быть частью этой невероятной группы кандидатов", — добавила она.

В другом посте, опубликованном уже после исторической победы, транс-королева красоты поделилась своим волнением по поводу поездки на конкурс "Мисс Вселенная".

"Мы ведем обратный отсчет до "Мисс Вселенная 2023", — написала Мачете.

Ранее мы писали, что 22-летняя трансгендерная женщина Рикки Валери Колле одержала победу на конкурсе "Мисс Нидерланды". Она также представит свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

В 2021 году мы рассказывали, что 27-летняя американка Каталуна Энрикес вошла в историю как первый трансгендер, который выиграл конкурс красоты в США. В прошлом мужчина, который перенес операции по смене пола, завоевала титул "Мисс Невада".

