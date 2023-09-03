Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер выступила против выступления команды на Олимпийских играх в связи с отсутствием возможности для россиян представлять страну под своим флагом, а также участием трансгендеров в соревнованиях.

Об этом Винер заявила на презентации собственных мемуаров на Московской международной книжной ярмарке.

"Нужно бороться и побеждать за родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Я сама чувствую ее и детям внушаю ее, всегда провожаю их этими словами. Первое — это всегда гимн, родина, флаг", - заявила тренер.

"Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, даже без первого концерта Чайковского, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Женщины почему‑то не становятся мужчинами, мужчины становятся женщинами, потом выходят и колотят этих женщин в борьбе, в тяжелой атлетике. Это страшно", - считает Винер.

По ее словам, Олимпийские игры в таком формате себя изжили.



"Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будут проходить международные соревнования после Олимпиады, Игры дружбы. Это будут наши Олимпийские игры, уже 137 стран заявились. Альтернатива у нас на подходе", - подытожила тренер.

Игры дружбы состоятся в 2024 году. Решение об их проведении принял президент РФ Владимир Путин. Они будут проходить один раз в четыре года. Также будут и зимние игры в Сочи в 2026 году.

Напомним, на днях Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил спортсменов из России и Беларуси к Азиатским играм. В МОК назвали участие российских и белорусских атлетов "невозможным по техническим причинам".

Также мы писали, что МОК направил приглашение 203 странам для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Их не получили Россия, Беларусь и Гватемала.