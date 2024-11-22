Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что этой зимой в стране снова вспыхнут протесты во время президентских выборов. Он заявил, что в таком случае отключит интернет.

Об этом он сказал на встрече со студентами вузов гуманитарного профиля.

У него спросили об отключении интернета на период выборов, как это произошло в 2020 году.

"Если это повторится, отключим вообще. Скажу откровенно, что это практически всегда, особенно на начальных стадиях, было с моего разрешения. Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать, что важнее. Я, естественно, видел дальше", - ответил Лукашенко.

По его словам, на одной чаше весов была судьба страны, и если бы тогда страну не удержали, то это могло привести в том числе к войне.

"Никто там никого не ломал и не бил, никого там бить и ломать не надо было. Белорусы - они не такие люди. И я понимал, откуда все идет. Через интернет это все шло, из Польши прежде всего: маршруты, куда будем идти, как будем идти… Я понимал, к чему мы можем прийти. У нас была бы война похлеще, чем в Украине. У нас бы это было, было бы жестче", - добавил президент.

Напомним, выборы президента Беларуси состоятся в январе 2025 года. В октябре Лукашенко объявил, что пойдет на них в качестве кандидата.

В 2020 году "Страна" много писала о протестах после президентских выборов в Беларуси.