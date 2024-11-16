"Президент" самопровозглашенной "республики" Абхазии Аслан Бжания заявил о намерении уйти в отставку, если протестующие в Сухуми покинут правительственные здания.

Об этом сообщают СМИ.

Также он заявил, что выдвинет свою кандидатуру на будущих выборах "президента".

Протестующие в Сухуми отвергли предложение Бжании о готовности уйти в отставку, если оппозиция покинет правительственные здания, после чего будут объявлены досрочные "президентские выборы".

Напомним, в Абхазии уже несколько дней идут протесты против подписания инвестиционного соглашения с Россией.

Соглашение, против которого выступает оппозиция, даёт значительные преференции российскому туристическому бизнесу.

По мнению протестующих, если соглашение ратифицируют, "абхазская земля станет товаром", и российские компании начнут массовое строительство апартаментов.

Протестующая оппозиция вчера выдвинула политическое требование - немедленная отставка "президента". После чего в "администрации главы" Абхазии заявили, что отзовут скандальный документ.

Почему в Абхазии начались акции протеста и к чему они приведут мы подробно анализировали в отдельном материале.