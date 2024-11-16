Глава Абхазии согласился уйти в отставку, если протестующие покинут правительственные здания. Люди не согласны
"Президент" самопровозглашенной "республики" Абхазии Аслан Бжания заявил о намерении уйти в отставку, если протестующие в Сухуми покинут правительственные здания.
Об этом сообщают СМИ.
Также он заявил, что выдвинет свою кандидатуру на будущих выборах "президента".
Протестующие в Сухуми отвергли предложение Бжании о готовности уйти в отставку, если оппозиция покинет правительственные здания, после чего будут объявлены досрочные "президентские выборы".
Напомним, в Абхазии уже несколько дней идут протесты против подписания инвестиционного соглашения с Россией.
Соглашение, против которого выступает оппозиция, даёт значительные преференции российскому туристическому бизнесу.
По мнению протестующих, если соглашение ратифицируют, "абхазская земля станет товаром", и российские компании начнут массовое строительство апартаментов.
Протестующая оппозиция вчера выдвинула политическое требование - немедленная отставка "президента". После чего в "администрации главы" Абхазии заявили, что отзовут скандальный документ.
Почему в Абхазии начались акции протеста и к чему они приведут мы подробно анализировали в отдельном материале.