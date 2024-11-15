"Президент" Абхазии Аслан Бжания отказался уйти в отставку на фоне беспорядков в Сухуме.

Видео с соответствующим обращением публикуют телеграм-каналы Кавказа.

"Просил бы вас на провокации не поддаваться. Я здесь, в Абхазии, и будем работать дальше. Мы будем прилагать усилия по ликвидации последствий этих событий", – сказал Бжания.

Напомним, в ходе протестов относительно подписания инвестиционного соглашения между непризнанной республикой и РФ местная оппозиция потребовала отставки "президента" в течение часа. С этим ультиматумом к Бжании отправили посыльных, сообщил представитель оппозиции Леван Микаа.

По его словам, в случае непринятия ультиматума протестующие пойдут к зданию МВД, в котором сейчас находится "президент".

Соглашение, против которого выступает оппозиция, даёт значительные преференции российскому туристическому бизнесу. По мнению протестующих, если соглашение ратифицируют, "абхазская земля станет товаром", и российские компании начнут массовое строительство апартаментов.

Ранее Абхазия временно закрывала границу с Грузией в связи с парламентскими выборами у соседей.

Также мы сообщали, как в Абхазии ответили на заявления Грузии о необходимости примирения после вооружённого конфликта 2008 года.