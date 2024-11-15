В самопровозглашенной "республике" Абхазия уже несколько дней идут протесты против подписания инвестиционного соглашения с Россией.

Об этом сообщают российские и местные СМИ.

Сегодня столкновения с силовиками вышли на новый уровень, люди пытаются прорваться к парламенту, который сегодня должен был рассматривать ратификацию этого соглашения. Его противники ломают забор и пожарную машину, которой им перегородили дорогу.

Силовики применяют слезоточивый газ и дымовые шашки. Есть информация о стрельбе.

Депутаты объявили о переносе заседания и о том, что ратификация сегодня рассматриваться не будет. Оппозиция же требует проголосовать против соглашения. Соглашение дает крупные преференции российскому туристическому бизнесу. По мнению оппозиции, если соглашение ратифицируют, "абхазская земля станет товаром".

На днях в ходе протестов были задержаны несколько лидеров оппозиции, на следующий день их отпустили.

Протестующие протаранили грузовиком забор вокруг резиденции главы "республики".

Протестующая оппозиция уже выдвинула политическое требование - немедленная отставка "президента".

Протестующие уже прорвали оцепление силовиков и залазят в парламент через окна.

В "администрации главы" Абхазии заявили, что отзовут скандальный документ.

Оппозиция самопровозглашенной "республики" считает, что ратификация соглашения с РФ об инвестициях позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов.

Это в свою очередь повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

В России же заявляют, что соглашение "установит справедливость", поскольку большинство жителей Абхазии имеют российское гражданство и такие же права в России, как и в Абхазии, а россияне в Абхазии не имеют права на покупку жилья.

Протестующе уже потребовали не только проголосовать против ратификации документа, но и провести президентские выборы.

Ранее мы писали, что в РФ заявили о готовности способствовать примирению Грузии с Абхазией и Южной Осетией после событий 2008 года.