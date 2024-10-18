С 23 по 30 октября Абхазия закрывает границу с Грузией.

Такое решение принял на сегодняшнем заседании абхазский Совет безопасности в связи с возможными провокациями в период проведения парламентских выборов в Грузии 26 октября.

"Учитывая имеющуюся информацию о незаконных полетах БПЛА на приграничных территориях, члены Совбеза рассмотрели предложение Совета госбезопасности Абхазии временно, с 23 по 30 октября, приостановить пропуск граждан на абхазско-грузинской границе. Это связано с возможными провокациями радикальных сил при проведении парламентских выборов в Грузии 26 октября", - сообщили в Абхазии.

Ограничения не будут распространяться на граждан республики и лиц с видом на жительство, раньше законно выехавших в Грузию, а также на работников гидроэлектростанции ИнгурГЭС.

Представитель Абхазии заявил, что "западные страны, а также различные прозападные движения в Грузии, в том числе и националистические, антироссийские, мечтают о том, чтобы выборы в стране прошли в пользу антироссийских кандидатов, которые настаивают на открытии так называемого второго фронта на территории Абхазии" в период войны РФ в Украине. Поэтому "необходимо быть бдительными в части противодействия различным провокационным мероприятиям".

Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал похожее заявление, сказав, что "Запад хочет разжечь костер и дестабилизировать ситуацию между Абхазией, Южной Осетией и Грузией, чтобы открыть второй фронт против РФ".

На днях спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сказал, что его страну всячески подталкивают к военному сценарию.

Между тем в РФ изъявили готовность способствовать примирению Грузии с Абхазией и Южной Осетией после событий 2008 года.