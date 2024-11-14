В парламенте Новой Зеландии маори станцевали в знак протеста против закона о своей народности. Видео
Парламент Новой Зеландии прервать работу из-за возмущения рассматриваемым законопроектом депутатов, входящих в "Партию маори". Чтобы выразить свое отношение к документу, они исполнили ритуальный танец хака.
Видео пляски публикуют соцсети и медиа.
В парламенте проходил первое чтение проект закона, который содержит положение о статусе коренного народа страны маори. Согласно тексту, все проживающие на территории Новой Зеландии должны быть равны перед законом. Это положение отличается от договоров 1840-х годов британской короны с маори, и многие представители коренного народа хотят сохранить свои права в прежнем виде.
Во время обсуждения проектов несколько депутатов от "Партии маори" поднялись с мест и исполнили воинственный национальный танец, из-за чего заседание было прервано.
Спикер палаты представителей Джерри Браунли назвал депутата Хану-Равити Майпи-Кларк зачинщиком беспорядка. Позже парламент отстранил ее за срыв голосования, а Браунли охарактеризовал действия ее партии как ужасные и неуважительные.
Законопроект в итоге все-таки прошел первое чтение.
Ранее мы рассказывали, что в январе Майпи-Кларк уже исполняла ритуальный танец маори во время своей первой речи в парламенте.
Три года назад партия маори в официальной петиции призывала парламент изменить название страны на Аотеароа.