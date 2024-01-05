Самый молодой депутат Новой Зеландии, 21-летняя Хана-Равити Майпи-Кларк исполнила ритуальный танец маори, коренных жителей страны, на своем первом выступлении в парламенте.

Видео танца депутата стало вирусным и распространилось в телеграм-каналах и соцсетях.

Хана-Равити Майпи-Кларк является самым молодым депутатом парламента Новой Зеландии за последник 170 лет. Видео ее выступления было снято еще в декабре 2023 года, но завирусилось сейчас. Тогда в своей речи молодая женщина заявила избирателям, что "я могу даже отдать свою жизнь ради вас, но хочу остаться в живых только ради вас".

Также Майпи-Кларк раскритиковала коалиционное правительство, заявив, что оно "атаковало весь мой мир со всех сторон". Она назвала здравоохранение, окружающую среду, воду, землю, природные ресурсы и детей ключевыми областями разногласий с правительством.

Ранее мы рассказывали, как несколько лет назад премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн представила новый состав членов кабинета министра. Впервые вице-министром стал гей, который не скрывает своей ориентации, Грант Робертсон. А должность министра иностранных дел первый раз в истории Новой Зеландии заняла женщина, Нанайя Махута, которая носит на лице татуировку маори.

Также мы писали, что в Новой Зеландии политическая партия маори в официальной петиции призвала парламент изменить название страны на Аотеароа. Предлагалось также вернуть изначальные названия на языке маори городам и поселкам. Аотеароа переводится как "земля длинных белых облаков" на языке маори Те Рео и часто используется как название тихоокеанского островного государства.