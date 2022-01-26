Министр иностранных дел Австрии Шалленберг заявил, что не стал бы танцевать с президентом России Владимиром Путиным, как его предшественница Карин Кнайсль.

Об этом пишет РИА "Новости" в среду, 26 января.

"Я не несу ответственности за то, что делают бывшие политики. Я, будучи мужчиной, не поддался бы искушению потанцевать с Путиным и не стал бы этого делать", - сказал он.

Напомним, Карин Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии два года - с 2017 по 2019. В августе 2018 года российский президент побывал на ее свадьбе с бизнесменом Вольфгангом Майлингерером. Тогда Путин и станцевал с на тот момент австрийским министром иностранных дел Карин Кнайсль, перед тем, как покинуть торжественные мероприятия. После этого президент РФ написал пожелание на авто и уехал со свадьбы главы МИД Австрии на встречу с Меркель.

Также сообщалось, что свадьбу Карин Кнайсль отложили из-за задержки приглашенного на торжество российского президента.

Кроме того, мы писали, что Путин подарил ей картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.