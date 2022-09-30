Сегодня, 30 сентября, в Офисе омбудсмена состоялся круглый стол членов "Совета национальных сообществ" Украины.

В ходе мероприятия представители национальных меньшинств обнародовали общее заявление по поводу геноцида РФ против коренных народов России и Украины, а также говорили о проведении незаконной мобилизации Россией крымчан и коренных народов РФ.

"Речь идет не только о преступлениях против украинской нации, которая под ежедневными ракетными и артиллерийскими обстрелами уже восьмой месяц героически отбивает вооруженное нашествие российской армии. Речь идет и о геноциде коренных народов самой России, в том числе тех, которых сама Россия не признает коренными народами, искусственно создавая для этого законодательные барьеры", — написано в заявлении.

Кроме этого, в заявлении указано, что из-за "имперских амбиций Кремля" все национальные меньшинства России сегодня на грани физического уничтожения.

"Многочисленные авторитетные исследования доказывают, что потери на войне этнических россиян в десятки, а то и сотни раз меньше потерь из числа коренных народов и национальных меньшинств", - говорится в документе.

Как писала "Страна", вчера Владимир Зеленский обратился на русском языке к коренным народам России, в частности Кавказа и Сибири по поводу частичной мобилизации.

Напомним, эта мобилизация была объявлена Владимиром Путиным 21 сентября.