Американские женщины организовали в ТикТоке флешмоб в знак протеста против победы Дональда Трампа на выборах президента. Они собираются полностью отказаться от отношений с мужчинами, включая брак, секс и даже свидания.

Причиной протеста они называют политику Республиканской партии, направленную против абортов.

В связи с этим среди американских женщин набирает популярность информация о феминистском движении из Южной Кореи 4B. Его название расшифровывается: Bihon (брак), Bichulsan (деторождение), Biyeonae (свидание) and Bisekseu (секс). Сторонницы движения отказываются встречаться с мужчинами, выходить за них замуж, заниматься сексом или заводить с ними детей. Так они бойкотируют систему, которая, по их мнению, закрепляет гендерное неравенство.

Трамп набрал 295 голосов выборщиков из 270 необходимых, в то время как Камала Харрис всего 226 с учетом голосов двух выборщиков в штате Мэн.

Мы разбирались в отдельном материале, почему проиграла Харрис и победил Трамп.