Избранный президентом США Дональд Трамп заставит нас "тянуться за корвалолом".

Такое мнение высказал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на Х Киевском международном экономическом форуме, который прошел сегодня в столице.

"Впереди будет много супербесящих заявлений. Впереди много шагов, которые будут заставлять нас тянуться за корвалолом и думать, что всё кончилось, что это конец", – сказал Кулеба со сцены форума.

Ранее мы публиковали большой материал о том, как могут поменяться внутриполитические соотношения сил в Украине при президенте Трампе.

Также мы писали, что с выборами в США совпал политический кризис в Германии. Там развалилась правящая правительственная коалиция.