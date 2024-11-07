Бывший глава МИД Украины Кулеба считает, что Трамп заставит нас "тянуться за корвалолом"
Избранный президентом США Дональд Трамп заставит нас "тянуться за корвалолом".
Такое мнение высказал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на Х Киевском международном экономическом форуме, который прошел сегодня в столице.
"Впереди будет много супербесящих заявлений. Впереди много шагов, которые будут заставлять нас тянуться за корвалолом и думать, что всё кончилось, что это конец", – сказал Кулеба со сцены форума.
Ранее мы публиковали большой материал о том, как могут поменяться внутриполитические соотношения сил в Украине при президенте Трампе.
Также мы писали, что с выборами в США совпал политический кризис в Германии. Там развалилась правящая правительственная коалиция.
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