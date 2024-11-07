Кремль допустил переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина ещё до инаугурации нового президента США.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Трамп сам говорил о планах позвонить Путину сразу после победы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также не отрицает такой возможности:

"Россия от контактов никогда не отказывалась - разговаривать лучше, чем изолироваться друг от друга", - заявил он.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что его главная миссия - положить конец всем войнам.

Ранее The Wall Street Journal писал, что советники предлагают Дональду Трампу заморозку войны по линии фронта, "закрепление" за Россией захваченных территорий, демилитаризованную зону и остановку интеграции Киева в НАТО на 20 лет.

Война в Украине идет уже 986-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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