Президент Владимир Зеленский сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп в ходе их вчерашнего разговора не озвучил свое видение завершения войны в Украине.

Об этом он заявил выступая на открытии саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

"Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее", - заявил президент.

Также Зеленский заявил, что мир не может быть достигнут ценой уступки Украиной своих территорий. Он призвал Запад дать больше оружия, усилить санкции и выдать Киеву российские активы.

По данным WSJ, советники Трампа предлагают избранному президенту совсем другую стратегию - заморозка войны по линии фронта, "закрепление" за Россией захваченных территорий, демилитаризованная зона и остановка интеграции Киева в НАТО на 20 лет.

Напомним, Зеленский впервые с начала полномасштабной войны приехал в Венгрию.

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