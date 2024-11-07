Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. По его словам, разговор был "отличный".

"Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его поразительной избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу. Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и твердое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира", - написал Зеленский.

Напомним, победивший на выборах президента США Дональд Трамп сделал войну в Украине одной из центральных тем своей предвыборной кампании. Он набрал более 270 голосов выборщиков.

Ранее СМИ писали, что при президентстве Дональда Трампа США будут прилагать усилия для завершения войны в Украине, придерживаясь политики военного невмешательства. При этом конкретного алгоритма завершения войны в Украине Трамп ни разу не озвучивал.