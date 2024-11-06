Президент Франции Эммануэль Макрон и новый лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп хотят восстановить мир.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

По информации агентства, Макрон провёл телефонный разговор с победителем выборов в США, в ходе которого главы государств договорились "взаимодействовать в интересах восстановления мира и стабильности", пишет издание.

Как мы сообщали, после оглашения результатов голосования в США Макрон одним из первых поздравил Трампа с победой.

"Готовы работать вместе, как делали это на протяжении последних четырёх лет", – написал французский президент в соцсети.

Напомним, когда президента Франции спрашивали, может ли Трамп сыграть роль посредника и поддерживать диалог Кремлём, Макрон высказал уверенность, что Трамп не станет президентом.

"Насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки", – говорил политик.