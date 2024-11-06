При президентстве Дональда Трампа Украине будет труднее вступить в НАТО, чем при Джо Байдене.

Такое мнение озвучил экс-глава МИД Украины и бывший посол в Британии Вадим Пристайко.

При этом, по его мнению, от изменений в политике Белого дома меньше всего пострадают отношения США с Великобританией.

"Понятно, что слово президента США при принятии консенсусных решений Альянса весит много, но есть и другие союзники, которые и в лучшие годы выступали против вступления Украины", - отметил Пристайко.

По его мнению, НАТО и украинских евроатлантистов "ждут сложные годы".

Что значит для Украины победа Трампа, мы разбирали здесь.

Напомним, Владимир Зеленский говорил, что Украина просит только о приглашении в НАТО, а не о членстве.