При Трампе Украине будет труднее вступить в НАТО, чем при Байдене - экс-глава МИД Украины
При президентстве Дональда Трампа Украине будет труднее вступить в НАТО, чем при Джо Байдене.
Такое мнение озвучил экс-глава МИД Украины и бывший посол в Британии Вадим Пристайко.
При этом, по его мнению, от изменений в политике Белого дома меньше всего пострадают отношения США с Великобританией.
"Понятно, что слово президента США при принятии консенсусных решений Альянса весит много, но есть и другие союзники, которые и в лучшие годы выступали против вступления Украины", - отметил Пристайко.
По его мнению, НАТО и украинских евроатлантистов "ждут сложные годы".
Что значит для Украины победа Трампа, мы разбирали здесь.
Напомним, Владимир Зеленский говорил, что Украина просит только о приглашении в НАТО, а не о членстве.
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