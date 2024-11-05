В Киев прибыл глава представительства НАТО в Украине Патрик Тернер.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

Об открытии этого представительства страны Альянса договорились на последнем саммите.

"Обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, в частности, вопрос поставки средств ПВО, а также реализацию проектов JATEC и NSATU. Патрик Тернер отметил значительный прогресс в реформировании Вооруженных сил Украины, отметив, что украинская армия претерпела большие изменения, которые очевидны. Дополнительно проинформировал коллегу об участии военных КНДР в текущей эскалации агрессии против Украины", - написал Умеров.

Напомним, недавно Зеленский говорил, что Украина просит о приглашении в НАТО, а не о членстве в Альянсе.

А глава Офиса президента Ермак заявил, что Запад ищет причину, чтобы не приглашать Украину в НАТО. По его словам, такой причиной избрали коррупцию.

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