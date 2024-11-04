Запад ищет причину, чтобы не приглашать Украину в НАТО.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

По его словам, такой причиной избрали коррупцию.

"Коррупция существует во всех странах. Главное, как сегодня власть борется с этой коррупцией, строит институты. Если кто-то нас будет упрекать, что мы не можем сейчас получить приглашение в НАТО из-за уровня коррупции в Украине - это поиск причин для того, чтобы это не сделать. Я не говорю, что это так и есть, и что мы это слышим, я говорю если", - сказал Ермак.

Ранее власти Нидерландов заявили, что Украине нужно сперва победить коррупцию, прежде чем вступать в Альянс.

Также газета Politico писала, что против вступления Украины в НАТО выступают семь стран-членов Альянса. Во главе стран, выступающих против этой идеи, находятся США и Германия - два крупнейших сторонника Киева, которые боятся оказаться втянутыми в прямую войну с Россией.

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