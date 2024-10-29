Вашингтон тянет Украину в НАТО, хотя Украина, Европа и НАТО этого не хотят.

Об этом заявил бывший политтехнолог Виктора Януковича и Дональда Трампа Пол Манафорт в интервью Такеру Карлсону.

"Украина в НАТО – это политический вопрос. Присоединение к ЕС – это экономический вопрос. Украинцев больше заботил экономический вопрос. Они хотели быть независимыми, но они боялись вторжения России. А россияне не хотели НАТО на границе с Украиной", – сказал Манафорт.

Он подтвердил мнение Карлсона о том, что украинцы не хотели в НАТО и НАТО не хотело брать к себе Украину. И ответил на вопрос ведущего о том, зачем Джо Байден и Камала Харрис выступают за принятие Украины в альянс.

"Потому что они идиоты. Я не могу оправдать такую политику, когда европейцы не хотят, украинцы не хотят, россияне не хотят, и только американцы выступают за", – сказал Манафорт.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина просит о приглашении в НАТО, а не о членстве в альянсе, но некоторые западные лидеры рассуждают так, будто это одно и то же.

А канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что "страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО".