Украина просит о приглашении в НАТО, а не о членстве в Альянсе, но некоторые западные лидеры рассуждают так, будто это одно и то же.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время визита в Исландию.

"Это несправедливо. Это просто способ сказать "нет", – прокомментировал он ситуацию.

Зеленский отметил, что Киев не говорит о членстве в НАТО сейчас, во время боевых действий. Разговор идет только о приглашении, "которое обеспечило бы геополитическую ясность для Украины и всей Европы".

"Украина заслуживает честного ответа, и я прошу вас поддержать эту прозрачность. Пожалуйста, поработайте с партнерами по всей Европе – особенно в Берлине – чтобы мы могли совместно достичь этой геополитической ясности", – отметил Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский прибыл в Исландию на четвертый саммит Украина – Северная Европа.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО".