Зеленский приехал в Исландию, чтобы поучаствовать в саммите Украина – Северная Европа
Владимир Зеленский прибыл в Исландию на четвертый саммит Украина – Северная Европа.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
В Исландии президент собирается переговорить с местным премьер-министром, а также с главами правительств Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Стороны будут обсуждать "финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств", подготовку к зиме, морскую безопасность, ограничения российского теневого флота и оборонную поддержку Украины.
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После встречи в Казани участников этой организации Зеленский призвал премьера Индии отказаться от нейтралитета и встать на сторону Украины.
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