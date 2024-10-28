Владимир Зеленский прибыл в Исландию на четвертый саммит Украина – Северная Европа.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В Исландии президент собирается переговорить с местным премьер-министром, а также с главами правительств Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Стороны будут обсуждать "финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств", подготовку к зиме, морскую безопасность, ограничения российского теневого флота и оборонную поддержку Украины.

Ранее мы писали, как мировые СМИ анализируют итоги саммита БРИКС.

После встречи в Казани участников этой организации Зеленский призвал премьера Индии отказаться от нейтралитета и встать на сторону Украины.

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