Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 27 октября.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о подготовке работы с союзниками на новой неделе, в частности, со странами Северной Европы. "Дипломатических новостей и новых пакетов поддержки Украины должно быть на следующей неделе больше". Рассказал о приоритетах поддержки: производство оружия и дронов, а также усиление энергосистемы перед зимой. Проинформировал о докладах военного руководства. Главком Александр Сырский отчитался о ситуации на фронте и Курской операции ВСУ, министр обороны Рустем Умеров доложил о контрактах для внутреннего производства оружия. Упомянул о Дне украинской письменности и языка. "Мы в этой войне боремся против врага, пытающегося уничтожить в Украине все украинское".

Ранее Зеленский поручил создать технологический формат Ставки, где приоритетом станут беспилотники.

Война в Украине идет уже 975-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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