Производство оружия, доклады военного руководства и День украинской письменности. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 27 октября.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил о подготовке работы с союзниками на новой неделе, в частности, со странами Северной Европы. "Дипломатических новостей и новых пакетов поддержки Украины должно быть на следующей неделе больше".
- Рассказал о приоритетах поддержки: производство оружия и дронов, а также усиление энергосистемы перед зимой.
- Проинформировал о докладах военного руководства. Главком Александр Сырский отчитался о ситуации на фронте и Курской операции ВСУ, министр обороны Рустем Умеров доложил о контрактах для внутреннего производства оружия.
- Упомянул о Дне украинской письменности и языка. "Мы в этой войне боремся против врага, пытающегося уничтожить в Украине все украинское".
Ранее Зеленский поручил создать технологический формат Ставки, где приоритетом станут беспилотники.
Война в Украине идет уже 975-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 октября 2024 года в обновляемом онлайне.
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