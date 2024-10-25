Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать технологический формат Ставки, где приоритетом будут дроны, в том числе способные перехватывать "Шахеды" и другие ударные беспилотники.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам совещания Зеленского с военными.

"Президент сегодня провел длительное совещание с участием военных, разведки, секретаря СНБО, чиновников и представителей Офиса", - говорится в сообщении.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что дроны-перехватчики уже созданы в Украине. Но, судя по заявлению Ермака, их производство еще массово не развернуто.

Война в Украине идет уже 973-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинский военный паблик Deep State подтвердил информацию о крупном продвижении РФ в Селидово и к югу от города. Бойцы ВСУ сообщили, что россияне закрепляются в многоэтажках в центре Селидово, где был основной укрепрайон украинской армии. Также продолжает ухудшаться ситуация в Горняке. Deep State подтвердил продвижение РФ внутри города, а также заход российских войск в соседнюю Измайловку.

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