Завод по производству турецких беспилотников "Байрактар" в Украине достроят к следующей осени, когда начнётся производство – пока неизвестно.

Об этом заявил гендиректор компании Baykar Халук Байрактар, передаёт агентство Reuters.

"Мы завершили строительство на 80%, и машины заказываются. Дата производства будет определена ходом войны, но объект будет готов в августе 2025 года", – рассказал Байрактар.

Ожидается, что завод будет производить версию дрона TB2 или новый его вариант – TB3. Аппартаты отличаются, в частности, размером, грузоподъёмностью и максимальной скоростью.

Ранее в Reuters писали, что Турция начала строительство завода дронов в Украине, где планировалось производить около 120 БПлА в год.

Тогда глава компании заявил, что, несмотря на массированные российские обстрелы, "эти планы идут полным ходом и "ничто" не сможет их остановить".

Напомним, "Байрактары" были популярны в первые месяцы российского вторжения, но к осени 2023 года в ВСУ заявили, что этим беспилотникам уже почти нет применения на войне с РФ.

"Теперь, когда качество российской воздушной и электронной защиты возросло, последний полёт TB2 длился всего 30 минут", – рассказали в ГУР.