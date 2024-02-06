Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству дронов в Украине.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на главу компании Халука Байрактара.

Несмотря на массированные российские обстрелы последних нескольких недель, он сообщил, что "эти планы идут полным ходом и "ничто" не сможет их остановить".

По словам главы компании, строительство завода будет завершено через 12 месяцев, затем его оборудуют и наймут около 500 человек на работу.

Планируется производить около 120 единиц Bayraktar модели TB2 или TB3 в год.

Ранее в украинской разведке заявили, что перестали использовать "Байрактары" против России.

"<...> Не хочу использовать слово "бесполезный", но трудно найти ситуации, в которых их (Байрактары - Ред.) можно было бы сейчас использовать", - сказал представитель ГУР Украины полковник Владимир Валюх на симпозиуме в Праге.

Напомним, строительство завода по производству и ремонту беспилотников "Байрактар" было анонсировано ещё прошлым летом.

Проект был открыт в рамках соглашения между правительствами Украины и Турции по сотрудничеству в области высоких технологий, авиации и космической промышленности, что вступило в силу 23 января 2023 года.