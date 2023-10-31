Турецкие беспилотники Bayraktar, что помогали Украине в первые месяцы российского вторжения, теперь бесполезны, поскольку РФ усилила ПВО.

Об этом сообщает издание Defense News, приводя слова представителя ГУР Украины полковника Владимира Валюха.

"Что касается TB2, я не хочу использовать слово "бесполезный", но трудно найти ситуации, в которых их можно было бы сейчас использовать", - сказал Валюх на симпозиуме в Праге.

Украинский разведчик пояснил, что "Байрактарам", очевидно, ещё есть некоторое применение, но частота использования данных моделей дронов снизилась.

"Теперь, когда качество российской воздушной и электронной защиты возросло, последний полет TB2, который он наблюдал, длился всего 30 минут", - добавил Валюх.

Со своей стороны Bayraktar привела технические данные, согласно которым её БПЛА могут находиться в воздухе 27 часов, а к сообщениям об ограниченной полезности её флагманского продукта следует относиться с долей скептицизма.

"Отсутствие видео не обязательно означает, что дроны не используются", - заявил Defense News генеральный директор производства TB2 Халук Байрактар.

По его словам касательно войны Украины с РФ, "это сложная среда для действий", поскольку развернуты сотни российских средств ПВО средней и большой дальности.

"В настоящее время Bayraktar TB2 в основном используются для выполнения ежедневных полётов по слежению за целями", - сказал Байрактар.

Так, согласно отчётам компании, с которыми ознакомились Defense News, уровень использования "Байрактаров" для разведки в Украине по-прежнему остаётся высок.

Также с июня 2023 года украинские TB2 получили модернизацию, включающую усовершенствованную видеокамеру Mx-20, предоставленную канадским производителем L3Harris Wescam.

По словам поставщика, новое оборудование позволяет выполнять миссии наблюдения на больших высотах и дальних дистанциях.

Ранее CNN сообщал, что Украина потратит $1,5 млрд на ракеты и беспилотники для ударов по территории РФ.

Также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин завил, что к концу 2023 года Украина будет производить десятки тысяч дронов в месяц.