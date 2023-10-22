В сети появилось видео со звуком пролета российских ударных дронов в Киевской области.

Соответствующие ролики публикуют местные Telegram-каналы.

Паблики отмечают, что у беспилотников совсем другой звук, чем у "Шахедов". Если у последних звук похож на мопед, то у новой разновидности - как у газонокосилки.

Параметры нового вида дронов пока подробно не описаны, однако можно встретить утверждения, что они не столь мощные и технологичные, как "Шахеды", а россияне их собирают из запчастей, которые покупают через AliExpress.

Об этом, в частности, заявил сегодня утром спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Фактически с AliExpress там куплены двигатели и таким образом противник будет их применять. Это уже не впервые, когда из простых материалов, как говорится, "из палок" лепят этот "самолет" и запускают его в сторону нашего государства. БПЛА несет на себе несколько килограммов взрывчатки, поэтому опасен. Этой ночью их и запустили с севера", - рассказал Игнат.

В телеграм-каналах публикуют фото, как утверждается, двигателя, который россияне используют в новых ударных дронах. Также пишут, что на AliExpress такие двигатели можно купить примерно за 18 тысяч гривен.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Иран модернизировал дрон-камикадзе Shahed-136. Теперь этот беспилотник вместо пропеллера будет иметь турбореактивный двигатель и не будет жужжать как мопед.

Также мы писали, что россияне модернизировали БПЛА "Ланцет", увеличив его дальность почти вдвое.