В Киеве рекламируют аренду квартир с видом на летающие "Шахеды".

Рекламу заметили и опубликовали столичные телеграм-каналы.

"Хочешь смотреть из квартиры, как летают "Шахеды" и ракеты? Тогда приходи к нам и арендуй квартиру в жилом комплексе "Славутич", – говорит мужской голос в рекламном ролике.

В большом материале мы разбирались, почему в Киеве дорожает аренда жилья и что будет с ценами дальше.

Между тем война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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