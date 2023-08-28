В Киеве дорожает аренда жилья. По данным портала поиска недвижимости ЛУН, за последний месяц ценники подросли на 5-10%, в зависимости от категории квартир. Больше всего подорожали однокомнатные - на 10%. За двушки хозяева просят на 7%, за трешки - на 5% больше, чем в июле.

Киевский риэлтор Ирина Луханина говорит, что многие владельцы подняли цены сразу на 15%.

Повышение хозяйских аппетитов во многом связано со студенческим сезоном. Большинство вузов Киева объявили, что отказываются от дистанционки и начинают новый учебный год в обычном формате. Поэтому иногородние студенты массово ринулись подыскивать себе жилье в столице. А так как тысячи студентов вышли на рынок аренды в один момент и хотят найти квартиру или комнату быстро, спрос в сегменте аренды резко вырос. Этим пользуются хозяева, повышая ценники для всех: и для студентов, и для других арендаторов.

По идее, уже к октябрю, когда студенческий фактор перестанет разогревать рынок, цены должны вернуться к прежним отметкам. Но не факт, что именно так и произойдет.

Хозяева активно раскачивают тему дорогого доллара: мол, если американская валюта подорожает до 41-42 гривен (а такие прогнозы есть), то сдавать жилье по старым ценам им будет совсем невыгодно. Более того, многие владельцы жилья намерены набросить к нынешней "студенческой наценке" еще как минимум 5% "валютной".

Впрочем, как говорит риэлтор Михаил Артюхов, приживутся ли на рынке новые ценники, зависит от соотношения спроса и предложения, которое сложится на сентябрь-октябрь.

"Дело в том, что, заметив тенденцию подорожания, свои квартиры в аренду начали выводить те, кто на фоне низких цен отказался от этого бизнеса. Это может спровоцировать резкое увеличение предложения, и вместо того, чтобы вырасти, цены просто посыплются", — отмечает эксперт.

Разбирались, что сейчас происходит на рынке аренды жилья и чего ждать с ценами.

Студенты приехали

По данным ЛУН, за последний месяц аренда квартир в Киеве подорожала на 5-10%. Например, среднестатистическая единичка в новостройке, которую еще в середине лета можно было снять за 10 тысяч гривен, сейчас стоит не меньше 11 тысяч. Двушки подорожали с 14 до 16 тысяч, трешки - с 24 до 27,5 тысяч.

Что касается жилья в старом фонде, то, по данным Bird, очень низкие ценники пока еще есть. Другое дело, что выбор таких квартир резко сократился.

Так, на Оболони на улице Богатырской за 5800 предлагают гостинку в 34 квадрата со старым ремонтом и видавшей виды мебелью. Санузел совместный, зато есть бойлер. За 7 тысяч на Троещине можно снять такую же "уставшую" однокомнатную квартиру, но побольше - 40 квадратов. На Борщаговке за 6900 выставлена однушка в 36 квадратов со старыми ремонтом и мебелью.

Но в основном однокомнатные предлагают в ценовой категории 8-10 тысяч и больше.

На улице Архипенко такая же квартира, как убитая гостинка на Оболони за 5800, но с новым ремонтом, выставлена уже за 10 тысяч гривен. При этом площадь жилья небольшая - 38 квадратов, расположено оно на последнем этаже девятиэтажки. Зато есть полный набор бытовой техники и новая мебель. Однушку в 34 квадрата на улице Иорданской на Оболони сдают за 12 тысяч гривен, а только что отремонтированную квартиру в 28 квадратов на улице Гната Юры (Борщаговка) - за 10 тысяч.

В Голосеевском районе ценников ниже 8-9 тысяч вообще не найти. За 8500 предлагают единичку в 37 квадратов в весьма плачевном состоянии, а то, что получше, стоит минимум 9,5-10 тысяч.

На Соломенке однокомнатная квартира площадью 40 квадратов сдается за 13500. Хотя еще месяц назад она стоила 12 тысяч.

Ирина Луханина поясняет рост цен студенческим сезоном. В этом году Киев и Львов собрали рекордное количество заявлений от абитуриентов, в столице переполнены даже контрактные отделения многих вузов. При этом университеты уже заявили, что начинают учебный год в очном формате. Поэтому иногородние студенты активно ищут себе жилье. И прицениваются, в основном, именно к самым недорогим квартирам.

По словам Михаила Артюхова, если сравнивать с доковидными временами, то ищущих жилье студентов сейчас все равно меньше на треть. Сказался тот факт, что стали боле доступными места в общежитиях, которые в прошлые годы активно разбирали за деньги иногородние рабочие.

Но дело в том, что сейчас нет и рынка студенческого жилья. Он формировался десятилетиями, но на волне карантина, когда вузы перешли на дистанционку, потерял специализацию.

"В войну закрылось несколько коливингов, которые предлагали жилье специально для студентов (отдельные комнаты на 1-2 человек, общая зона и обслуживание)", - говорит Артюхов. Также в Киеве стало сдаваться меньше комнат.

То есть, если ранее студенты чаще селились по одним и тем же адресам, которые передавались по сарафанному радио, то теперь рыщут в поисках жилья по всему рынку. А так как несколько тысяч студентов вышли на поиски квартир в один момент и жилье им нужно найти быстро, произошел всплеск спроса. И на этом фоне хозяева начали поднимать ценники.

Большое киевское переселение

Помимо студентов, рынок аренды сейчас разогревают и обычные арендаторы.

"Близится начало нового бизнес сезона, а это всегда пиковый период по аренде жилья. В Киев продолжают приезжать переселенцы и те, кто живет далеко от зоны активных боевых действий, но хотят найти в столице работу. Плюс накануне нового учебного года определяются с местом жительства на ближайшие 9 месяцев наши беженцы в Европе. Часть из них принимают решение вернуться. Те арендаторы, которые давно живут в Киеве, накануне отопительного сезона рассматривают возможность поменять квартиру на жилье меньшей площади, чтобы сэкономить на коммуналке. Другие, наоборот, ищут себе что-то более комфортное", — говорит Луханина.

По ее словам, повышенным спросом сейчас пользуются квартиры в новостройках с ремонтом, современными интерьерами и бытовой техникой, а также с подземным паркингом, который можно использовать в качестве бомбоубежища. За такое жилье готовы переплачивать 2-3 тысячи гривен в месяц, предпочитая его жилью в старом фонде.

"Квартиры в новостройках сдаются сейчас очень быстро, от момента подачи объявления уходят в течение недели", - говорит Луханина.

Еще одной тенденцией этого сезона, по ее словам, стал отказ арендаторов от трешек, которые в прошлом году активно снимали на 2-3 семьи. В итоге трешку в старом доме сейчас можно снять дешевле единички в новостройке - за 8-10 тысяч.

Как свидетельствуют данные ЛУГ, трехкомнатные квартиры за последний месяц также подорожали, но меньше всего - плюс 5%. Одной из причин стал тот же студенческий фактор: учащиеся снимают такое жилье в складчину, хотя хозяева и не сильно этому рады.

Пожалуй, единственным сегментом, который так и не дождался активизации, остается ниша элитного жилья.

"Тут пока затишье, и цены не только не повышаются, но и еще больше просели. То, что выставлялось по 2500 долларов, реально сдается по 800 - и то если повезет. Найти клиента, который бы подписался под такими условиями на год, очень сложно, ищут максимум на полгода. Плюс появляются коливинги премиального сегмента, где по 800 долларов можно снять квартиру с консьержем, уборкой и охраной", — говорит Артюхов. Один из таких объектов открылся, например, на улице Пушкинской недалеко от "Премьер Паласа".

Валютный фактор и новые квартиры под аренду

В теории, когда студенческий фактор уже отыграет, цены на аренду должны вернуться к прежним отметкам. Ирина Луханина говорит, что в октябре они могут просесть на 5-7%.

Но не факт, что так и будет: ценники может подкорректировать рост валютного курса. Мы уже писали, что доллар вновь дорожает, и есть прогнозы о том, что уже вскоре он достигнет планки в 41-42 гривны. Это довольно значительный рост, чтобы его не заметили владельцы жилья. Многие уже сейчас говорят о "дорогом долларе" и называют его среди причин, по которым растет цена аренды.

То есть хозяева не будут отказываться от уже повышенных цен, а могут и еще больше поднять их. Риэлторы оценивают возможную "наценку за курс" в стоимости аренды в 5% и больше - в зависимости от того, где остановится доллар.

Впрочем, пока неясно, приживутся ли на рынке повышенные ценники.

"Уже сейчас предложение на рынке аренды превышает спрос в несколько раз. Но сейчас начинают выводить свои объекты и те, кто в последнее время их не сдавал, так как был недоволен ценами. А сегодня, с одной стороны, вроде цены немного подросли, с другой - близится отопительный сезон и придется оплачивать платежки. К тому же таких "спящих" арендодателей активно атакуют риэлторы: мол, смотрите, цены идут вверх, пора сдавать жилье. По мере выведения таких квартир в аренду предложение еще больше вырастет, и спрос даже при условии увеличения за счет дополнительных переселенцев его не сможет покрыть даже наполовину. Поэтому цены могут снова пойти вниз. И даже если в объявлениях они останутся неизменными, хозяева наверняка станут более уступчивыми и будут давать постояльцам хорошие скидки", — подытожил Артюхов.