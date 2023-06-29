Верховная Рада отчиталась об очередных расходах на компенсацию депутатам за аренду жилья или отельного номера в Киеве.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В документе приводится сводка за май - с компенсацией за предыдущие месяцы аренды.

Так, всего в мае на компенсации за жилье было потрачено 2 миллиона 714 тысяч гривен. Такие компенсации из бюджета взяли 114 депутатов. Ежемесячная выплата законодателям, не имеющим своего жилья в Киеве, составляет 19 500 гривен.

Ранее мы писали, что задержанный НАБУ из-за взятки нардеп Сергей Кузьминых пользовался компенсацией из бюджета за аренду жилья.

Кроме того, "слуга"-миллионер Клочко, мать которого купила дома и авто на 14,5 млн, получал компенсацию за аренду жилья.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.