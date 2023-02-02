Народный депутат из "Слуги народа" Владимир Гевко, которого Высший антикоррупционный суд (ВАКС) освободил от ответственности за недекларирование имущества на 3,7 млн гривен, потому что тот раскаялся, в комментарии "Стране" рассказал подробности своего дела.

"Я просто все рассказал, что было на самом деле, как заполнялась декларация и почему туда не попала эта квартира. Я ее расценивал как служебное жилье, за которое мне компенсирует ВР, чтобы я осуществлял свои депутатские полномочия. Я до этого жил в отеле "Украина" и тоже не декларировал - в НАЗК не было никаких претензий. Когда я переехал на той же улице, где находится отель, на квартиру - заполнял декларацию, не придал этому значения, посчитал, что это и так всем известная информация, договор аренды находится в Верховной Раде. Каждый месяц я платил со своей личной карточки за эту квартиру. То есть никакого утаивания информации не было. К тому же Верховная Рада каждый месяц у себя на сайте публикует, кому она предоставляет компенсацию за жилье в Киеве", - сказал Гевко.

Нардеп сказал, что другого жилья у него в Киеве нет.

"То есть никакого умысла или намерения что-то скрывать у меня не было. Было много публикаций в СМИ, что я получаю компенсацию. Я объяснял в комментариях, почему я ее получаю. Кто-то писал, мол, вы же депутаты. Все привыкли, что у нас когда-то все депутаты были миллионеры, поэтому им вообще нет смысла что-то компенсировать. Поэтому я еще объяснял, что по закону мне принадлежит эта компенсация, так как у меня нет квартиры в Киеве, а на заседание Рады мне нужно приезжать. Это открытая и доступная для всех информация", - говорит депутат.

По его словам, он признал свою ошибку перед судом.

"Я сказал, что, да, я допустил ошибку. Нужно было внести в той графе эту квартиру, но это просто ошибка, которая… Я не юрист, я экономист, мы все живые люди, мы делаем ошибки, мы не роботы. После проверки декларации НАЗК, когда мне открыли доступ к декларации, чтобы можно было внести изменения - я сразу эту квартиру внёс. Это было 31 декабря 2021 года, уже тогда внес эту квартиру в декларацию. Но стоимость, в которую там оценили ту квартиру - 3,7 миллиона. Это такая общая оценка стоимости. Как потом оказалось, собственники квартиры тоже не знают стоимость квартиры, потому что эту квартиру бабушка подарила своей внучке Бог знает когда. Какого-то отношения моего к этой сумме в 3,7 миллиона - вообще нет", - заявил Владимир Гевко.

Ранее мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск депутата Верховной Рады Маргариту Шол из партии "Слуга народа". Ее подозревают во лжи в декларации о доходах за 2020 год.

Также "Страна" рассказывала, что судью Высшего админсуда подозревают в том, что она не задекларировала имущество почти на 8 миллионов.