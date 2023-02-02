"Просто раскаялся". Подозреваемый в недостоверном декларировании "слуга народа" рассказал как избежал тюрьмы
Народный депутат из "Слуги народа" Владимир Гевко, которого Высший антикоррупционный суд (ВАКС) освободил от ответственности за недекларирование имущества на 3,7 млн гривен, потому что тот раскаялся, в комментарии "Стране" рассказал подробности своего дела.
"Я просто все рассказал, что было на самом деле, как заполнялась декларация и почему туда не попала эта квартира. Я ее расценивал как служебное жилье, за которое мне компенсирует ВР, чтобы я осуществлял свои депутатские полномочия. Я до этого жил в отеле "Украина" и тоже не декларировал - в НАЗК не было никаких претензий. Когда я переехал на той же улице, где находится отель, на квартиру - заполнял декларацию, не придал этому значения, посчитал, что это и так всем известная информация, договор аренды находится в Верховной Раде. Каждый месяц я платил со своей личной карточки за эту квартиру. То есть никакого утаивания информации не было. К тому же Верховная Рада каждый месяц у себя на сайте публикует, кому она предоставляет компенсацию за жилье в Киеве", - сказал Гевко.
Нардеп сказал, что другого жилья у него в Киеве нет.
"То есть никакого умысла или намерения что-то скрывать у меня не было. Было много публикаций в СМИ, что я получаю компенсацию. Я объяснял в комментариях, почему я ее получаю. Кто-то писал, мол, вы же депутаты. Все привыкли, что у нас когда-то все депутаты были миллионеры, поэтому им вообще нет смысла что-то компенсировать. Поэтому я еще объяснял, что по закону мне принадлежит эта компенсация, так как у меня нет квартиры в Киеве, а на заседание Рады мне нужно приезжать. Это открытая и доступная для всех информация", - говорит депутат.
По его словам, он признал свою ошибку перед судом.
"Я сказал, что, да, я допустил ошибку. Нужно было внести в той графе эту квартиру, но это просто ошибка, которая… Я не юрист, я экономист, мы все живые люди, мы делаем ошибки, мы не роботы. После проверки декларации НАЗК, когда мне открыли доступ к декларации, чтобы можно было внести изменения - я сразу эту квартиру внёс. Это было 31 декабря 2021 года, уже тогда внес эту квартиру в декларацию. Но стоимость, в которую там оценили ту квартиру - 3,7 миллиона. Это такая общая оценка стоимости. Как потом оказалось, собственники квартиры тоже не знают стоимость квартиры, потому что эту квартиру бабушка подарила своей внучке Бог знает когда. Какого-то отношения моего к этой сумме в 3,7 миллиона - вообще нет", - заявил Владимир Гевко.
Ранее мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск депутата Верховной Рады Маргариту Шол из партии "Слуга народа". Ее подозревают во лжи в декларации о доходах за 2020 год.
Также "Страна" рассказывала, что судью Высшего админсуда подозревают в том, что она не задекларировала имущество почти на 8 миллионов.