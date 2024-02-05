РФ заявляет о планах наращивать производство FPV-дронов и вложить в эту сферу 100 млрд рублей в ближайшие три года (эквивалентно миллиарду долларов).

Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

"Очень широкая номенклатура, если мы говорим про FPV-дроны, это речь идет о сотнях тысяч, а что касается тяжелых авиационных беспилотных систем, то это десятки", - сказал глава Минпромторга РФ.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Украина пытается компенсировать недостаток боеприпасов, изготовив миллион дронов. Но ее мощности ограничивает то, что беспилотники приходится производить небольшими партиями на секретных объектах, тогда как РФ разворачивает их серийное производство.

Главком ВСУ Валерий Залужный в своей недавней статье также писал, что дроны - это лучший способ для Украины избежать втягивания в позиционную войну, где у нее нет преимущества.

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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