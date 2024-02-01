Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал колонку для CNN о своем видении новой стратегии войны.

Текст появился на сайте телекомпании сегодня.

Залужный описывает трудности, с которыми столкнулась Украина как на поле боя, так и из-за сокращения западной помощи, что приводит к истощению запасов вооружений у ВСУ. Также он пишет о неэффективности западных санкций, благодаря чему Россия развивает свой ВПК.

Кроме того, он фактически прямо упрекнул политическое руководство Украины в том, что оно не может обеспечить процесс мобилизации в армию, и заявил о проблемах в украинском ВПК, указав на монополизацию этой отрасли.

"Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник в мобилизации человеческих ресурсов, и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер. Наконец, нас по-прежнему сдерживает несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране, а также частичная монополизация оборонной промышленности. Это приводит к узким местам в производстве, например боеприпасов, что еще больше усугубляет зависимость Украины от ее союзников в поставках", - считает Залужный.

Еще он пишет о существующей в Украине "политической напряженности".

"Мы должны бороться с сокращением военной поддержки со стороны ключевых союзников, борясь с собственной политической напряженностью", - написал Залужный.

Стратегическим выходом из ситуации, при которой Украина не имеет преимущества над противником ни в численности войск, ни в количестве вооружений, он видит ставку на беспилотники, которые, по мнению главкома, полностью меняют "дизайн" современной войны.

"Крайне важно, что именно беспилотные системы, такие как дроны, наряду с другими видами современного оружия обеспечивают лучший способ для Украины избежать втягивания в позиционную войну, в которой мы не обладаем преимуществом. Это также открывает возможность нанесения внезапных массированных ударов по критически важным инфраструктурным объектам противника и узлам связи без развертывания дорогостоящих ракет или пилотируемой авиации. Новые операции ВСУ могут включать создание цифровых полей, контроль радиоэлектронной среды или комбинированную операцию с использованием атакующих дронов и киберактивов", - написал Залужный.

Другими словами, главком ВСУ предлагает перейти к стратегии максимального расширения использования дронов для нанесения ударов по силам РФ, потому что в остальном - в людям и технике - превзойти противника не получится.

"По его признанию, в обществе, которое, возможно, не желает подвергать большое количество молодых мужчин и женщин прямой опасности, дроны с дистанционным управлением представляют собой более приемлемый тип боевых действий", - комментирует CNN статью Залужного.

В статье Залужный впервые, пусть и не называя конкретных имен, публично раскритиковал политическое руководство Украины. В сочетании с фразой о политической напряженности в Украине это ещё один показатель того, что главком не собирается уходить тихо и исчезать из политического и информационного пространства Украины в случае, если Зеленский его отправит в отставку, комментирует материал телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, осенью Залужный написал статью для The Economist об угрозе перехода войны в позиционную, что, по его мнению, "пойдет на пользу России", поскольку она тогда успеет "восстановить свою военную мощь".

А полтора года назад он писал статью вместе с первым заместителем главы оборонного комитета Верховной Рады Михаилом Забродским о своем видении военной кампании 2023 года.