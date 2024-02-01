На Банковой прокомментировали информацию СМИ о встрече Владимира Зеленского с Валерием Залужным, где президент Украины предложил главкому ВСУ покинуть должность.

В эфире телеканала "Рада" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк факта встречи прямо не опроверг, заявив, что "встреч у президента, в том числе с главнокомандующим, много, безусловно. Соответственно, если эти встречи не являются публичными, мы не обнародуем характер того, что обсуждается или не обсуждается на этих встречах".

Советник Андрея Ермака назвал Залужного "менеджером" и удивился, почему его возможное увольнение вызывает широкий резонанс.

"Знаете, что для меня странно, а почему мы вообще политизируем этот вопрос? Смотрите, это вертикаль верховного главнокомандующего, я не понимаю, в чем тут дискуссия - уволит, не уволит. Есть вертикаль конкретная, где есть президент, который назначает менеджеров, одним из таких назначенных президентом, не выбранных, является главнокомандующий", - сказал он.

По его словам, Зеленский имеет право задавать вопросы и хочет получить конкретные ответы о действиях ВСУ.

"В чем вопрос, когда президент ставит те или иные задания, хочет получить ответы на те или иные выполненные или невыполненные задания. И главное, что хочет президент, на сколько я понимаю сегодня, он хочет понимать, что с этой войной дальше", - добавил Подоляк.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский все равно отправит в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Источники FT также добавили, что Зеленский пока повременит с отставкой из-за того, что информация попала в СМИ.

К чему может привести конфликт президента и главкома ВСУ, мы анализировали в отдельном материале.