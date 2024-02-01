Президент Украины Владимир Зеленский "в ближайшие дни" уволит главкома ВСУ Валерия Залужного с его должности.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Издание подтверждает факт недавнего разговора между президентом и генералом, где Зеленский "спокойно" предложил ему перейти на другую должность. Но Залужный отказался.

"Затем президент Украины повторил свое решение, заявив, что тот факт, что Залужный отказался от новой должности, не меняет того факта, что его снимают с нынешнего поста", - пишет издание.

"Зеленский собирается объявить об увольнении главного главнокомандующего Украины в ближайшие дни", - сообщает CNN.

Информация о встрече Зеленского с Залужным и примерно таком же ее содержании соответствует другим сообщениям западных СМИ.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский все равно отправит в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Источники FT также добавили, что Зеленский пока повременит с отставкой из-за того, что информация попала в СМИ.

Мы разбирались в отдельном материале, к чему может привести конфликт президента и главкома ВСУ.