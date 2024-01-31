Сложная ситуация вокруг главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о которой "Страна" не раз писала, получила на днях развитие. Мы сообщали о слухах, что широко распространились в понедельник, 29 января, в медиа и политических кругах, что главком то ли на грани отставки, то ли уже снят.

У президента Владимира Зеленского тогда же эти слухи опровергли, но от этого они никуда не исчезли, а только усилились.

Более того, об этом начала писать западная пресса, которая, со ссылкой на свои источники, утверждает, что президент хочет поменять главкома, но пока отложил это из-за поднявшегося шума в СМИ, а также из-за отсутствия пока кандидатов на его должность (по данным западных медиа, и Буданов, и Сырский занимать пост главкома отказались).

Также говорится, что сам главком отказался писать рапорт на увольнение.

Однако, во всем этом важен и другой момент. В статье британской Times говорится, что против отставки Залужного выступило высшее командование ВСУ, а также международные партнеры, включая США и Великобританию.

"Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному и, если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, ему нужно научиться доверять и Залужному", - цитирует газета "доверенное лицо" главкома.

Последняя фраза ключевая. И выглядит как завуалированная угроза в адрес президента со стороны Залужного. Угроза неповиновения, если Зеленский все ж таки уволит главкома.

И это уже переводит ситуацию на совсем другой уровень.

Теперь для Зеленского увольнение Залужного становится вопросом принципиальным. Иначе в стране создастся ситуация двоевластия, так как все увидят, что президент не в силах снять главкома ВСУ. И, соответственно, что армия вышла из под контроля верховного главнокомандующего.

В условиях неудачи наступления ВСУ, очень тяжелой ситуации на фронте, где почти по всей линии атакуют россияне, а также неопределённости с продолжением поддержки Запада, фактически уже переходящий в публичную плоскость конфликт между президентом и главкомом, может положение Украины резко ухудшить, вызвав политический кризис и противостояние военного командования и руководства страны.

Впрочем, пока остается открытым вопрос - действительно ли Залужный и его соратники решатся на открытое неповиновение президенту в случае увольнения главкома, будут ли они публично критиковать Зеленского, либо Залужный просто уйдет молча, а нынешние публикации с угрозами в СМИ - это лишь попытка группы поддержки главкома оказать давление на президента и заставить его отказаться от намерений уволить Залужного.

"Спокойная" отставка главкома открывает дорогу Зеленскому к проведению уже в этом году выборов президента, от которых он отказался после того, как заговорили о возможном выдвижении Залужного.

Но если главком не уйдет "по-тихому", то последствия могут быть, как писалось выше, очень жесткие.

Как будут развиваться события - анализирует "Страна".

Слухи и их опровержение

Первыми о якобы отставке Залужного сообщили анонимные Telegram-каналы, а также ряд политиков вроде народного депутата восьмого созыва Борислава Березы и народного депутата Алексея Гончаренко ("Евросолидарность"). Оба входят в орбиту экс-президента Петра Порошенко.

Он и его сторонники давно поддерживают Залужного и в целом сыграли определяющую роль в раскрутке новости об "увольнении". Хотя "разгону" способствовали также журналисты из группы поддержки Залужного, например, а также СМИ украино-чешского бизнесмена Томаша Фиалы, которые раньше уже писали о конфликте ОП с главкомом с явной симпатией к последнему. Вскоре о ситуации вокруг Залужного стали сообщать и представители западных медиа, ссылаясь на свои источники.

Если свести все сообщения воедино, то ситуация якобы была следующей: Зеленский после встречи с Залужным решил его уволить, от назначения послом в одну из европейских стран главком отказался, президент даже подписал указ об увольнении, который пока не обнародуют, должность должна перейти нынешнему руководителю ГУР Кириллу Буданову.

Глава ГУР Кирилл Буданов (второй слева) считается одной из кандидатур на замену главкому Залужному (крайний справа)

О кандидатуре Буданова написал, например, главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов, причем ее раскритиковав. Буданова также упоминала в числе вероятных сменщиков Залужного и член "оборонного" комитета Рады Марьяна Безуглая ("Слуга народа"), для которой нынешний главком - давний объект критики.

Две других кандидатуры - Евгений Мойсюк, зам Залужного и бывший командир десантных войск, и Александр Сырский, командующий Сухопутных войск.

Власть отреагировала на ажиотаж не сразу. Министерство обороны, видимо, в ответ на многочисленные вопросы прессы, отписалось в соцсетях: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда", чем вызвало новую волну недоумения: мол, что именно эта самая неправда.

Страсти стали утихать только после комментария пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, что Залужного не уволили. Сам глава государства в своем традиционном вечернем обращении, в котором отзывается на актуальные темы дня, вопроса смены главкома не коснулся.

Залужный же, вероятно реагируя на слухи о своей отставке, опубликовал в соцсетях совместное фото с начальником Генштаба ВСУ и своим другом Сергеем Шапталой.

Встреча на троих

Однако слухи на этом не прекратились.

Издание "Зеркало недели" вскоре после "опровергающего" заявления Никифорова написало со ссылкой на источники в окружении Залужного, что встреча президента и главкома действительно имела место в понедельник. Зеленский предложил Залужному самому подать в отставку, но тот ответил, что это право президента выбирать, с кем ему работать, однако писать рапорт об отставке он "не намерен" ни сейчас, ни в будущем.

Как утверждает ЗН, отставка Залужного может стать "первым звеном" в цепочке перестановок в командовании ВСУ и политическом руководстве страны.

По версии украинской редакции ВВС, Зеленский пригласил Залужного якобы обсудить ситуацию на фронте. На их встрече присутствовал также министр обороны Рустем Умеров. Разговор проходил "в полностью деловом тоне".

"Очень скоро президент перешел к главной теме: он сообщил, что принял решение уволить главнокомандующего ВСУ. Зеленский добавил, что указ будет подписан в ближайшее время," - утверждают журналисты.

По их словам, Залужному все же было предложено на выбор уехать послом или стать новым секретарем СНБО, от чего он отказался.

Примерно так же рисует ход событий и Financial Times. Источники газеты подтверждают информацию, что в понедельник президент призвал главнокомандующего уйти в отставку, предложив при этом некою новую роль, но генерал отказался это делать. При этом Зеленский ясно дал понять Залужному, что, независимо от того примет он эту новую роль или нет, он будет уволен.

Источники говорят, что Зеленский пока повременит с отставкой из-за того, что информация попала в СМИ. FT пишет, что замена Залужного может "нервировать западных партнеров" и произойдет в критический момент войны.

The Washington Post сообщает подробности разговора Зеленского и Залужного, в ходе которого президент призвал главкома уйти в отставку.

Источники говорят, что ситуация на встрече в понедельник обострилась из-за их разногласий по поводу того, сколько солдат Украина должна мобилизовать в этом году. Залужный предложил мобилизовать около 500 тыс. военнослужащих.

Зеленский счел эту цифру нецелесообразной, учитывая нехватку униформы, оружия и тренировочных средств, а также потенциальные проблемы, связанные с мобилизацией. Также ранее Зеленский публично говорил, что Украине не хватает средств для оплаты такого количества новых призывников.

Залужный возразил, что Украина уже испытывает нехватку сил из-за растущих потерь и нуждается в 400 тысячах новых солдат, чтобы ответить на планы мобилизации в РФ.

Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от войны, а западные партнеры замедлили военную помощь, "поэтому, возможно, новый командир оживит ситуацию". По данным WP, главкома и ключевых офицеров его штаба все же уволят.

Далее вышла целая серия публикаций в западных СМИ, выдержанная, в целом, в довольно негативном для Зеленского ключе.

The Economist пишет, что история с попыткой уволить Залужного "вряд ли сделает возобновление финансирования более вероятным, поскольку командующий высоко ценится на Западе". Основной причиной разногласий между Банковой и Залужным The Economist считает высокую популярность генерала - хотя есть и другие расхождения. "Генерал публично требовал от Зеленского начать широкомасштабную мобилизацию мужчин; президент сопротивлялся этому, зная, что это будет непопулярным. Между президентским дворцом и генеральным штабом также велись ожесточенные дебаты по поводу военной стратегии, включая спор по поводу Бахмута. Но, в конце концов, Зеленского и его окружение, вероятно, раздражал неуклонно растущий политический авторитет генерала Залужного", - пишет журнал. Легких выходов из ситуации для Банковой он не видит. "Если Зеленский сохранит своего командующего, он будет выглядеть слабым. Если он его уволит, неуклюжее решение проблемы только подорвет доверие к руководству", - говорится в статье.

При этом, что интересно, издание пишет, что у Зеленского пока нет кандидатур на замену Залужному.

По данным The Economist, рассматривавшийся на эту должность глава ГУР Буданов отказался от нее.

Еще одним кандидатом на место Залужного источники издания называют главу Сухопутных войск Сырского, который тоже "считается близким к президентской команде". Издание упоминает о роли Сырского в защите Киева и успешной Харьковской операции. Но указывает и на недостатки.

"Его жесткий подход к ведению боевых действий сделал его непопулярным в некоторых частях вооруженных сил. В прошлом году он пожертвовал закаленными в боях командирами, при вероятно бессмысленной обороне небольшого городка Бахмут", - говорится в статье.

В то же время, по данным Time, Сырский также отказался от этой должности.

По данным газеты, из-за отказа двух основных кандидатов, а также давления со стороны западных союзников Зеленский отменил решение уволить Залужного.

Газета также подтверждает, что Зеленский встретился с Залужным и попросил его уйти в отставку. Но тот отказался, и президент заявил, что подпишет приказ об увольнении. Издание пишет, что после этого Залужный вернулся в свой офис и сообщил своим заместителям, что "собирает вещи". Но затем обеспокоенность ситуацией выразило высшее командование ВСУ, а также международные партнеры, включая США и Великобританию.

"Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному и, если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, ему нужно научиться доверять и Залужному", - цитирует газета "доверенное лицо" главкома.

Как мы уже писали выше, в последнем абзаце читается угроза в адрес Зеленского в случае, если он главкома уволит. Но пойдет ли он на открытый бунт против президента?

Претензии Банковой к Залужному

О том, что между президентом и главком отношения напряженные говорилось уже давно. Об этом много писали и западные, и украинские СМИ. В том числе писала и "Страна". Изначально, еще с 2022 года, о противоречиях между Зеленским и Залужным говорилось в контексте опасений Банковой относительно роста популярности генерала, которого многие в политических кругах стали рассматривать как альтернативу Зеленскому на посту президента.

А осенью прошлого года к этому добавились еще два фактора.

Во-первых, неудача наступления ВСУ и разница в публичных оценках главкома и президента ситуации на фронте. Во-вторых, споры вокруг ужесточения мобилизации.

"Противоречия в отношениях Зеленского и Залужного за последние месяцы серьезно обострялись дважды. Во-первых - после выхода статьи Залужного в The Economist, и, во-вторых - после пресс-конференции главкома в рамках дискуссии о законопроекте о мобилизации, на которой генерал и его команда по сути переложили ответственность за жесткие меры на политическое руководство страны и парламент", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Источник, близкий к политическому руководству Украины, подтвердил "Стране" намерения уволить Залужного и так описал суть претензий к нему со стороны Офиса президента.

"Во-первых, главком ВСУ прямо ответственен за ситуацию на фронте. В том числе и за то, что не оправдались ожидание от наступления ВСУ, которое Залужный со своей командой готовил. То, что он потом писал о причинах проблем в СМИ, выглядело очень странно. Он что, изначально не знал, что россияне построили мощные оборонительные линии, выложили минные поля, массово используют дроны? Знал, конечно. А если знал, то почему не учел этого при планировании операции и говорит теперь, что не ожидал такого? Он просил танки, президент ездил по миру, вел переговоры и договорился о танках. А теперь он пишет, что танки особой роли не сыграли. Во-вторых, он совершает действия, которые не согласовывает с политическим руководством и которые вредят делу. Например, статья Залужного в The Economist о тупике на фронте. Она сыграла далеко не последнюю роль в проблемах с западной помощью Украине, так как дала аргументы противникам ее продолжения. В-третьих, политический аспект. С осени прошлого года все только и говорят о том, что Залужного сватают на пост президента и он может принять участия в выборах. И он их ни разу не опроверг. Хотя мог бы четко сказать, что он военный и никаких политический амбиций у него нет и до конца войны не будет. Но он так не сказал. А хранит многозначительное молчание. И тогда возникает логичный вопрос: когда сейчас Залужный предлагает какие-то действия или принимает какие-то решения, он руководствуется военной необходимостью или политическими соображениями? Естественно, в такой ситуации доверия к нему со стороны верховного главнокомандующего уже нет", - говорит источник.

На политический момент, как на один из ключевых, обращают внимание и эксперты. Напомним, мы уже писали, что осенью прошлого года Зеленский отказался от идеи выборов президента, которые он планировал провести, как и положено по Конституции, в марте 2024 года, так как увидел угрозу выдвижения на выборах Залужного, вокруг которого могли объединиться все противника президента. Причем рейтинги главкома давали ему шансы на победу над Зеленским.

В тоже время, в политических кругах ходят слухи, что Банковая все же намерена провести выборы в этом году. Пусть и не в марте, а позже. Но для этого, предварительно, нужно решить "проблему Залужного".

"По мере того, как приближается окончания пятилетнего срока президентских полномочий, все больше вопросов о легитимности Зеленского (его инаугурация состоялась 20 мая 2019 года - Ред.) и необходимости президентских выборов. Звучать они будут от оппозиции. Обострения можно ожидать уже в марте-апреле. И если у оппозиции появится сильный лидер, ситуация может превратиться в сильное политическое противостояние. На лидерскую роль претендует Залужный. Так почему, не дожидаясь кризиса, сейчас убрать генерала с должности и за оставшееся время попытаться найти решение для "проблемы по фамилии Залужный"? Тем более, что сейчас одна из сил, явно поддерживающих Залужного - связанные с западными структурами круги в Украине - сами находятся под серьезным давлением (имеется в виду недавно возникшее давление власти на бизнесмена Фиалу, близкого к западным структурам - Ред.) Иначе говоря, сейчас есть "окно" для этого увольнения", - говорит Руслан Бортник.

Политолог Владимир Фесенко также уверен в скором увольнении Залужного. Причинами он считает "ситуацию на фронте, которая вряд ли будет улучшаться, активность Залужного в соцсетях и, особенно, его политическую активность и "болтливость" его окружения".

Но "проблема Залужного" может быть решена путем его увольнения только в случае, если он после этого увольнения уйдет тихо, не будет выступать с критикой президента и, тем более, не будет призывать армию к неповиновению. В таком случае, о нем в течение нескольких месяцев все забудут. И Зеленский может готовить предвыборную кампанию, в ходе которой серьезных конкурентов у него не будет.

Но, как видим из публикаций западных СМИ, там, со ссылкой на представителей главкома, уже идут прямые намеки на то, что Залужный уйти "по-тихому" не собирается.

Что может сделать Залужный, если не согласится увольняться "по-хорошему"?

Как минимум - публичная критика Зеленского, обвинения в его адрес по широкому спектру: начиная от проблем на фронте и в армии и заканчивая коррупцией и отсутствием подготовки к вторжению России, несмотря на многократные предупреждение Запада.

В таком случае, Залужный станет точкой "сборки оппозиции" и политической альтернативой Зеленскому на будущих выборах, когда бы они не прошли. Тем более, что после увольнения главкома за все военные проблемы в общественном сознании будет ответственен уже лично Зеленский.

Как максимум - военные могут поддержать Залужного и пойти на демарш, выступив с публичным несогласием с решением президента.

Впрочем, эксперты на данный момент в радикальные варианты не верят.

"В массовые протесты и тем более новый Майдан в случае отставки Залужного я не верю. Но допускаю, что оппозиция, если объединится вокруг Залужного, попытается продвинуть его на пост премьера и переиграть ситуацию с большинством в парламенте", - комментирует политолог Бортник.

Источник, близкий к политическому руководству Украины, сказал "Стране", что на Банковой не считают, что Залужный пойдет на резкие шаги.

"Психотип у него не тот, чтобы лезть на рожон. Открытый бунт тем более нереальный. Тогда может быть в его адрес жесткая реакция Запада. Публикации в западных СМИ, что военные якобы грозят чем-то президенту, а Запад против увольнения главкома - это "психическая атака" и старания группы поддержки Залужного. Ничего из этого не будет. Скорее всего, увольнение состоится. Президент выберет для этого нужное время. Возможно, это будет уже после принятая закона о мобилизации, содокладчиком по которому должен быть Залужный. Но, может быть, так долго тянуть с отставкой и не будут", - говорит источник.

Впрочем, особых вариантов у Зеленского теперь, после волны публикаций в СМИ, уже и нет.

Если он не уволит Залужного, то это будет воспринято в обществе как то, что президенту армия уже не подчиняется и он не может сменить там командование. Вокруг Залужного начнут постепенно концентрироваться политические элиты и возникнет ситуация фактического двоевластия. Причем с перспективой развития не в пользу Зеленского.

В то же время за всеми этими политическими моментами и интригами не стоит забывать и о главном моменте - ситуации на фронте. Она может повлиять на очень многое. Тем более что сейчас она непростая.

Если, например, после отставки Залужного, украинская армия будет вынуждена отступить с ряда позиций, то в этом будут уже обвинять лично Зеленского. Точно так же как и Зеленский станет ответственным за ужесточение мобилизации и за многое другое. Что, по итогу, само по себе может вызвать серьезное напряжение внутри страны. К слову, то, что Сырский и Буданов отказались от должности главкома (если эта информация правдива), также довольно показательно в этом плане.

В любом случае, становящийся все более очевидным конфликт между главкомом и президентом вряд ли будет работать на укрепление боеспособности украинской армии и на поддержание боевого духа в украинском обществе, а также на решение проблем с западной помощью.