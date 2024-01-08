Вокруг известного украинско-чешского бизнесмена и медиамагната Томаша Фиалы перед Новым годом возникла серия скандалов и серьезное напряжение, которое может иметь последствия уже в году нынешнем.

23 декабря президент Владимир Зеленский своим указом ввел в силу два решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении 51 человека и 134 компаний, в том числе зарегистрированных и/или работающие на захваченных Россией территориях Украины.

При этом ряд СМИ со ссылкой на источник, близкий СНБО, сообщили, что несколько предприятий, попавших под санкции, аффилированы с компанией Arricano Real Estate РLC, в которой одним из совладельцев является Томаш Фиала (мажоритарный владелец - эстонец Хиллар Тедер, который был партнером Фиалы по ряду бизнес-проектов).

Параллельно в украинских СМИ, в том числе и в эфире подконтрольного Офису президента телемарафона, прошла информация о том, что Arricano до сих пор работает в Крыму.

Фиала выступил с заявлением по этому поводу, подтвердив, что является миноритарным акционером Arricano, но отрицая тот факт, что эта компания ведет деятельность на аннексированном полуострове. Кроме того, он заявил, что в силу незначительности своего пакета акций не влияет на принятие решение в "материнской" компании, о выходе из которой пока не получается договориться с мажоритарным акционером.

Разговоры же насчет своей причастности к бизнесу в Крыму он назвал "черным пиаром", который он считает "реакцией" на его "публичную свободу слова и призыв к переменам, необходимым для более быстрой евроатлантической интеграции Украины".

В тоже время, с учетом того, что информкампания против Фиалы велась, очевидно, не без ведома Банковой, потенциальные последствия обвинений в ведении бизнеса в Крыму для Фиалы могут быть серьезными. Теоретически, это открывает путь к введению санкций СНБО против Фиалы. А учитывая, что он владеет известными СМИ - в частности, сайтом "Украинская правда" и изданием "NV", санкции могут привести и к их блокировке. Тем более, что прецеденты, когда после введения санкций СНБО против владельцев медиа их отключали от эфира, а сайты начинали блокировать интернет-провайдеры, в 2021 году уже были в большом количестве.

Другой вопрос, решится ли на такие радикальные действия Офис президента в отношении бизнесмена, которого считают близким к западным структурам? Либо речь идет о "принуждении к миру" Фиалы, которого в "Слуге народа" ранее обвиняли в организации информкампаний против президента Зеленского.

Подробнее о том, что происходит вокруг Фиалы и какие могут быть последствия этих процессов, разбиралась "Страна".

Кто попал под санкции

23 декабря президент Зеленский подписал два указа о вступлении в силу санкций в отношении 51 физлица и 134 юрлица.

Санкции СНБО водятся регулярно. Однако декабрьский указ выделялся из общей массы санкционных мер, которые принимались после начала вторжения тем, что в нем вновь, как это часто было в 2021 году, оказались известные украинские бизнесмены.

В частности, речь идет о совладельце группы "Алеф" Вадиме Ермолаеве, которого называют самым крупным застройщиком Днепра. Кроме того, в числе его активов известные алкогольные бренды такие как "Золотая Амфора", коньяки Klinkov и "Жан-Жак", водка GreenDay. В сотне богатейших украинцев Forbes от 2021 года бизнесмен, владевший на тот момент состоянием 220 млн дол, занимал 45 место.

В числе попавших под санкции компаний есть и "Алеф-Виналь-Крым" То есть, формальным основанием, очевидно, стало обвинение Ермолаева в том, что он ведет бизнес в Крыму (при этом в окружении бизнесмена "Стране" заявили, что бизнес этот у него на полуострове уже давно отобрали).

Еще один известный украинский бизнесмен, попавший в списки - бывший руководитель банков НРБ, Проминвестбанка и украинской «дочки» «Сбербанка» Вячеслав Юткин. Юткин сейчас занимается в Украине гостиничным бизнесом. В частности, ему принадлежит отель BANK Hotel во Львове и «Парк-отель» в Киеве.

Наконец, в списке присутствует бизнесмен, который хоть и не является гражданином Украины, но, тем не менее, с украинским рынком связан. Речь идет об уроженце Одессы британско-американском бизнесмене Леониде Блаватнике, который в 2015 году был признан СМИ самым богатым жителем Британии с состоянием в 20 миллиардов долларов. Блаватник ранее был партнером в ряде проектов различных российских олигархов. В частности - бизнесменов, связанных с "Альфа-групп", против многих из которых Украина уже ввела ранее санкции.

Крымский след

Параллельно начал развиваться и другой сюжет.

Буквально за пару дней до декабрьского указа о санкциях, целый ряд СМИ опубликовал информацию о том, что компания Arricano Real Estate РLC, которой владеют эстонский бизнесмен Хиллар Тедер и Томаш Фиала (ему принадлежит в компании 12,5% акций), ведет бизнес в аннексированном Крыму.

Информация эта была основана на опубликованном еще в 2021 году расследовании "Крым.Реалии" (проект радио "Свобода"). Из расследования вытекало, что компания Arricano продолжает владеть торговым центром "Южная галерея" в Симферополе.



ТРЦ "Южная галерея" начал работу еще весной 2014 года. И Тедер, как утверждает в расследовании, выстроил схему из фирм-прокладок, через которые продолжал осуществлять контроль над крымским бизнесменом и получать от него прибыль. Заказчик строительства "Южной галереи" — крымское ООО "Вояж-Крым", как указано на сайте проектной компании. Основатель "Вояж-Крым" — ООО "Зеленый город" из российской Санкт-Петербурга. В свою очередь, один из основателей "Зеленого города" — украинская фирма "Грандинвест", а конечным бенефициарным владельцем "Грандинвеста" является компания Arricano.

Для наглядности публикации в СМИ сопровождались вот такой иллюстрацией:

Дальше - больше. Уже после введения санкций несколько СМИ, в частности "Интерфакс-Украина" и сайт телеканала "Мы-Украина" (этот канал - участник телемарафона и считается близким к Офису президента) опубликовали информацию со ссылкой на источник в СНБО, что попавшие под санкции фирмы "Кедр", "Автогруп Крым" и "Вояж-Крым" аффилированы со все той же компанией Arricano Real Estate РLC.

Ответ Фиалы

Судя по всему, у Фиалы происходящее расценили как серьезную угрозу, а потому сделали сразу несколько заявлений.

Первое прозвучало еще до введения санкций, как реакция на публикации в СМИ.

За день до обнародования решений СНБО Dragon Capital выступила с официальным заявлением, что ни одна из компаний группы и сам Фиала "не владеют бизнесом прямо или опосредованно во временно оккупированном Крыму или Российской Федерации".

Далее, 26 декабря, выступил и сам Томаш Фиала, который, не отрицая владения долей в компании Arricano, опроверг, то, что она ведет бизнес в Крыму и при этом посетовал, что не может выйти из состава ее владельцев.

"Во-первых, компания Arricano не работает в Крыму и, соответственно, я не владею никакими долями компаний, которые имеют бизнес в Крыму. Во-вторых, незначительный миноритарный пакет акций не позволяет мне влиять на принятие решений в Arricano. Наша команда приложила максимум усилий для того, чтобы согласовать с мажоритарным акционером Arricano выход Dragon Capital из компании, пусть и на невыгодных для нас условиях, однако пока не получили такой возможности", - заявил Фиала.

Отдельно Фиала акцентировал внимание на том, что информация о его бизнесе в Крыму вышла и на телемарафоне.

Он считает появление подобных материалов в СМИ "черным PR" и "реакцией на мою публичную поддержку свободы слова и призывы к переменам, необходимым для более быстрой евроатлантической интеграции Украины".

Грозят ли санкции Фиале?

Несмотря на опровержения Фиалы, данный вопрос вряд ли можно считать полностью закрытым.

Во-первых, исходя из расследования "Крым.Реалии" упомянутая компания все же продолжает вести бизнес в Крыму (или, как минимум, продолжала ранее уже после аннексии полуострова). И если это действительно так, то не исключено, что всплывут и новые доказательства.

Во-вторых, судя по тому, что в информкампании против Фиалы участвовал и телемарафон, и ряд крупных системных медиа, к ней имеет отношение Офис президента.

А потому, если будет принято соответствующее политическое решение, то, теоретически, нельзя исключать введение санкций СНБО против Фиалы.

А это может иметь серьезные политические последствия, учитывая, что Фиала является владельцем известных СМИ - "Украинской правды" и NV (бывшее "Новое время"). В 2021 году уже были прецеденты, когда после введения санкций против владельцев медиа, и сами СМИ также под них подпадали - телеканалы отключали от эфира, а сайты блокировали провайдеры. Впрочем, были и случаи, когда санкции против владельцев медиа вводили, но сами медиа под санкции не подпадали (пример - попавший под санкции бизнесмен Дмитрий Фирташ и принадлежащий ему телеканал "Интер", против которого санкции не ввели).

Однако ключевой вопрос, повторимся, это политическое решение, которое примет (или не примет) Банковая.

Стоит напомнить, что еще сравнительно недавно Фиала в политруках считался бизнесменом, вполне лояльным к Офису президента. А ряд представителей оппозиции (например из партии Порошенко "Евросолидарности") в частных беседах ранее утверждали, что цель Фиалы - взять под контроль фракцию "Голос" и запустить политпроект Сергея Притулы, чтоб оттянуть голоса у Порошенко на правом фланге.

Отметим, что некоторое время часть фракции "Голос", которую считали близкой к Фиале, действительно нередко голосовала в унисон со "слугами народа".

Однако в последние месяцы ситуация в отношениях Фиалы (а также его медиа) с Банковой стала зримо ухудшаться. Принадлежащие бизнесмену СМИ стали активнее критиковать ОП, а также писать о конфликте Зеленского и Залужного.

Нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что статьи в западных СМИ против Зеленского и в поддержку Залужного размещаются через Томаша Фиалу и главреда "Украинской правды" Севгиль Мусаеву.

"Что у Вас осталось, Валерий Федорович? Заказные статьи в The Economist через Фиалу, Мусаеву, Дробович, Давидюк и т.д.? Сколько уже их?" - заявляла Безуглая в декабре.

О причинах такого обострения "Страна" уже подробно рассказывала. На фоне проблем на фронте, коррупционных скандалов и несоответствия реальной военной ситуации созданным властями завышенным ожиданиям, в стране начало расти политическое напряжение. И многие политгруппы пытаются это использовать, чтоб, как минимум, ослабить влияние Зеленского на процессы в стране (которое после 24 февраля 2022 года резко выросло), а как максимум - отстранить его от власти. Тем более, что есть уже и потенциальная альтернатива действующему президенту - Валерий Залужный.

Фиала, с его широкими связями в западных структурах, в этих процессах играет далеко не последнюю роль.

"Группа Фиалы - альтернативный канал информации для западных структур, Демпартии США и конкретно команды президента Байдена", - говорит политолог Руслан Бортник "Стране".

В этом смысле возможный санкционный удар по Фиале будет сигналом о том, что в Украине есть только один канал коммуникаций с западными партнерами - это президент и его команда. Также это может быть использовано Банковой с целью "дисциплинировать" украинский политикум, показывая, что Зеленский остается единственной ключевой фигурой, влияющей на процессы в стране.

С другой стороны, в условиях и без того непростых отношений украинской власти и Запада (показателем чего являются задержки предоставления помощи и неоднозначные сигналы западных СМИ о перспективах войны) введение санкций против Фиалы может вызвать заметный скандал как минимум в медиа-поле Европы и США. И пока открытым остается вопрос, захочет ли Банковая в нынешних условиях идти на такое обострение.

Также не исключено, что информкампания против Фиалы - это пока лишь намек ему на необходимость откорректировать свою политику. И с дальнейшими действиями в ОП определяться в зависимости от того, насколько этот намек будет услышан.