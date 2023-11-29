Депутат фракции "Слуги народа" Марьяна Безуглая фактически обвинила главкома ВСУ Валерия Залужного в организации публикации в журнале The Economist, в которой описан конфликт между генералом и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также сказано о падении рейтинга последнего.

Нардеп утверждает, что Залужный размещает такие материалы через собственника "Украинской правды" Томаша Фиалу и главреда "Украинской правды" Севгиль Мусаеву.

"Что у Вас осталось, Валерий Федорович? Заказные статьи в The Economist через Фиалу, Мусаеву, Дробович, Давидюк и т.д.? Сколько уже их? Это по-генеральски - молчать в Украине и выбрасывать иностранцам это в мир? Может, вам есть что сказать прямо?" - написала нардеп в Фейсбуке.

А близкий к главе ГУР Кириллу Буданову народный депутат Евгений Шевченко предложил ввести санкции против УП и написал в Телеграм, что Зеленский "не угодил соросятам".

Кроме того, Безуглая продолжила публично задавать вопросы Залужному касательно проблем в ВСУ.

"Почему, например, между воинскими частями переводят месяцами? Почему самым способным бригадам не дают новую технику, а дают новеньким и не обстрелянным? Почему все еще человек может оказаться на штурме без подготовки, несмотря даже на принятый нами закон? Почему до сих пор не решен вопрос ВВК, хотя мы уже давно и после этого приняли закон? Это все Зеленский? Это Вас, бедного, прессуют? Это стоит еще одной статьи в The Economist?" — задалась вопросами Безуглая.

Напомним, ранее нардеп обвинила главкома в отсутствии военных планов на следующий год, за что подверглась критике. Однако после волны возмущений Безуглая не стала считать ошибкой свой призыв к отставке Залужного и продолжает настаивать на том, что Генштаб не имеет плана действий на 2024 год.

После скандала в Раде уже предложили снять нардепа с должности замглавы комитета нацбезопасности.