В "Слуге народа" начали критиковать свою коллегу Марьяну Безуглую, которая призвала к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

Народный депутат Игорь Кривошеев заявил, что "красные линии существуют" и зарегистрировал постановление об увольнении Безуглой с должности замглавы комитета по нацбезопасности и обороны. Ранее такое постановление внесли от "Батькивщины".

Также против Марьяны Безуглой выступили нардепы Татьяна Цыба и Галина Янченко.

Цыба обвинила свою коллегу по фракции в "дискредитации и провокации, которая играет на руку врага". Янченко же заявила, что нельзя критиковать ВСУ во время войны.

Ранее о том, что Марьяне Безуглой "не место" в комитете Рады по нацбезопасности заявил представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

Напомним, после первой скандальной публикации Марьяна Безуглая продолжила критиковать главкома ВСУ Валерия Залужного. Она обвинила его в перекладывании ответственности на Офис президента, а также опубликовала мем о Залужном, где главком ВСУ собирается выдать Зеленскому вместо плана обороны военную настольную игру из магазина.