В Верховной Раде предлагают снять Марьяну Безуглую с должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны из-за ее критики главкома Валерия Залужного.

Соответствующее обращение направил. Алексей Кучеренко (Батькивщина).

А Ирина Фриз (Евросолидарность) предлагает снять Безуглую и с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.

Председатель комитета по вопросам регламента Сергей Кальченко ("Слуга народа") в комментарии "Стране" рассказал, будет ли комитет рассматривать скандальные высказывания Безуглой.

"Регламентный комитет всегда рассматривает вопрос, который касается изменений в составе комитета. Это осуществляется тогда, когда есть проект постановления. Если он будет — будем рассматривать", — говорит Кальченко.

Он прокомментировал, какое лично его мнение относительно высказываний Безуглой.

"Однажды хорошую фразу сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, говоря о свободе выражения взглядов, он сказал, что эта свобода предусматривает ещё и ответственность за то, что человек говорит. Тем более, когда это касается народного депутата, тем более, когда мы живем в условиях полномасштабной войны. Поэтому все должны внимательно и аккуратно относиться к своим высказываниям", — заявил Кальченко.

Напомним, Безуглая заявила, что главком ВСУ Валерий Залужный не имеет плана войны на 2024 год, и потому должен уйти в отставку.

Ранее у Владимира Зеленского открестились от обвинений нардепа Безуглой в адрес главкома ВСУ Залужного.