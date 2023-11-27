После публикации скандального поста с призывом к отставке главкома ВСУ народный депутат Марьяна Безуглая продолжает критиковать Валерия Залужного.

Об этом нардеп написала на своей странице в Фейсбуке.

"Где был план обороны Зеленского в 2022 году? Уважаемые, что план 2022, что 2023, что 2024 – это готовят военные. Они указывают на риски и строят оборону и наступление. Так как в 2021 году Милли просил обратить внимание, например, на минирование границ. Но главком настолько спорил, что некоторое время отказывался общаться с американскими партнерами", - пишет Безуглая.

Она утверждает, что в 2022 году на парламентском комитете Залужный говорил, что дроны не нужны, поэтому их закупили в минимальном количестве. Минобороны при этом делало все, "как сказали военные", а Зеленский имел к ним "безграничную веру".

Дальше Безуглая переходит к критике не только Залужного, но и всего генералитета в целом, который она называет "кастой", которая не пускает новых людей, а за время войны получила "огромное состояние и власть".

"Это тот слон, которого мы не видим в том числе из-за страха, что наша зона комфорта столкнется с суровой реальностью, что богов нет. Мы должны менять армию, чтобы победить", - пишет нардеп и возлагает ответственность за провал контрнаступления на руководство ВСУ.

Из конкретных фамилий она называет еще одну - бригадного генерала ВСУ, бывшего замкомандующего Объединенными силами Василия Зубанича.

"Помню, как говорила с Залужным, смотрите, что творит генерал Зубанич, Вы же знаете. Вы видите. Но Васю Зубанича, кума НГШ Шапталы (начальника Генштаба Сергея Шапталы - Ред.) не только главком не освободил от исполнения обязанностей лидера наступления на юге, а он до сих пор в системе", - пишет Безуглая.

Также нардеп публикует мем, где Залужный собирается выдать Зеленскому вместо плана обороны военную настольную игру из магазина.

Напомним, у Владимира Зеленского открестились от обвинений нардепа Безуглой в адрес главкома ВСУ Залужного.

Перед этим известный активист пригрозил Зеленскому военным переворотом после призыва Безуглой к отставке Залужного.