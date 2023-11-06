Народный депутат Марьяна Безуглая выступила в поддержку версии о гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова по неосторожности.

Об этом Безуглая написала на своей странице в Facebook.

"Знала Геннадия, помощника главнокомандующего ВС Украины лично, мы не раз работали вместе в рамках взаимодействия с аппаратом главнокомандующего. Он был практический и современный, координатор. Я никогда бы не подумала, что Геннадий погибнет по причине неосторожности на свой день рождения. Гранаты выдают, а не дарят. Не держат дома", – заявила нардеп.

В то же время комментаторы поста его оценили резко негативно.

"Это диверсия и убийство. Как можно такое писать?" – считает Олесь Городецкий.

"Марьяна Безуглая, это диверсия, и ты подыгрываешь врагу, распространяешь фальшивую версию, выгодную Путину", – пишет Максим Калниболт.

Напомним, сегодня в полиции заявили, что в Киевской области военный погиб после неосторожного обращения с гранатой. Личность погибшего не называлась, однако журналисты писали, что им оказался помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков.

Позже главком ВСУ Валерий Залужный и телеканал "Эспрессо" сообщили, что Геннадий Частяков погиб от неизвестного взрывного устройства, которое сработало в одном из подарков, полученных им на день рождения.

Кроме того, как сообщили источники "Страны" в правоохранительных органах, по данным следствия, подарок, при открытии которого, согласно показаниям жены погибшего помощника главкома ВСУ, сработало взрывное устройство, ему передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А.В. Это была коробка с бутылкой и рюмками.