Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире у Юлии Латыниной прокомментировал резонансную статью журнала Time и ответил на вопрос о противоречиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Латынина задала советнику Андрея Ермака вопрос: "Из этого (из статьи - Ред.) вытекает, что существуют довольно серьёзные разногласия между Залужным, который не считает, что у Украины есть сейчас войска для наступления и Зеленским, который требует результата".

Подоляк на это ответил так:

"Президент должен требовать от тех или иных функциональных единиц выполнения договоренностей. Имеется в виду - их функциональных обязанностей. Было бы плохо, если бы президент не требовал деоккупации".

Подоляк заявил, что президент точно понимает ситуацию на фронте и с наличием ресурсов.

Кроме того, по его словам, президент не принимает непосредственно военных решений.

"И четвертым пунктом отмечу - нет никаких разногласий между военным и политическим руководством", - сказал Подоляк.

Напомним, ранее в Центре по борьбе с дезинформацией раскритиковали резонансную статью Time о Зеленском.

Мы подробно разбирали вопрос об отношениях Зеленского и Залужного в отдельном материале.