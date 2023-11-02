Спустя несколько дней после публикации статьи в Time о том, что окружение президента Владимира Зеленского не верит в военную победу над Россией, Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) на странице в Facebook опубликовал инфографику с критикой материала.

Саму инфографику назвали "Not on Time" (Не на часі - Ред.), а также фактически обвинили автора Саймона Шустера в том, что тот в своей статье собрал нарративы, "свойственные российской пропаганде".

"Читая статью, не стоит забывать и о личности ее автора. Саймон Шустер более 15 лет работал в России и в Украине. В частности, он писал о Майдане как о "насилии", обвинял "Азов" в "нацизме" и утверждал, что "Украина приближается к гражданской войне". Поэтому неудивительно, что нынешняя статья получилась очень манипулятивной и собрала нарративы, присущие российской пропаганде", - пишет Центр противодействия дезинформации.

Напомним, в августе 2022 года Саймон Шустер получил орден от Зеленского.

Ранее мы приводили полную версию резонансной статьи Time о Владимире Зеленском.

Также "Страна" анализировала, как статья в американском журнале вызвала споры в Украине о войне и будущем власти.