Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что спецслужбы должны выяснить, кто именно в окружении президента не верит в победу Украины.

Так он прокомментировал статью журнала Time, в которой источник из окружения Владимира Зеленского заявил, что в победу верит один президент.

"Я не понимаю, откуда автор берет эти вещи. У меня эта анонимность (источников издания в ОП - Ред.) вызывает множество вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может победить, то ты не имеешь права находиться у нашего президента. Эта анонимная подковерность наносит огромный вред прежде всего нашей стране. Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом", – сказал Данилов в комментарии украинским СМИ.

Также он опроверг информацию Time о том, что из-за перетряски военкоматов мобилизация фактически прекратилась. И заявил, что информация о 100 тысячах потерь ВСУ не соответствует действительности.

Ранее мы приводили реакцию Михаил Подоляка на резонансный материал журнала Time.

Также о публикации журнала жестко высказался бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.