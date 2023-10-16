Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович ответил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову, который фактически обвинил его в работе на российские спецслужбы.

Он заявил, что функция секретаря СНБО - "пи@діти державною", и никакой пользы для страны от него нет.

"У каждого в государстве своя функция. СБУ ловит шпионов. Полиция защищает наши улицы. Армия - воюет. У Арестовича функция - разъяснять ситуацию миллионам людей. Есть функция и у секретаря СНБО. пи@діти державною. А нет, он еще носит слайды президенту, я пару раз видел. Иной пользы от него за два с половиной года в Офисе я так и не заметил.

И если Вы считаете, что ваша жизнь не имеет смысла и Вы занимаетесь непонятно чем, то вспомните, что, кроме ООН, есть еще секретарь СНБО Украины", - написал Арестович.

Как мы писали, заявлению Арестовича предшествовали слова Данилова, который сказал, что Кремль намерен развернуть в Украине новый политический проект, "ориентированный на остатки пророссийски настроенного населения".

Напомним, что на днях Арестович призвал к смене власти в Украине, обвинив высшее руководство страны в стратегических просчетах.

Ранее экс-советник Банковой назвал Данилова "чучелом по кличке Мячик" и призвал выяснить, как секретарь СНБО зарабатывал в 1990-е годы.