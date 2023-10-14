Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович призвал к смене власти в Украине, обвинив высшее руководство страны в стратегических просчетах.

Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

Арестович заявил, что сейчас ситуация по войне зашла в тупик. Но если российская власть уже принимает "людоедские, но адекватные текущей обстановке решения", то украинское руководство - "коррупционные и неадекватные".

В качестве просчетов власти Арестович назвал следующие:

1. Бессмысленная концентрация военных ресурсов на не имеющем стратегической ценности Бахмуте, вместо того, чтоб бросить все силы на прорыв южного фронта.

2. Отсутствие мощных украинских линий обороны подобных российским.

3. Ошибки в отношениях с внешними партнерами, коррупция.

"Наше руководство загнало ситуацию в тупик и продолжает настаивать на ошибочной политике. Оно ведет нас к катастрофе", - заявил Арестович.

Выходом он видит проведение выборов, чтоб "провести перезагрузку, разрушить монополию некомпетентности и дать шанс тем, кто способен принимать решения, соответствующие реальной обстановке. Я хорошо понимаю опасения людей, которые боятся, что выборы во время войны - это угроза внутренних потрясений. Но эти люди, просто находятся в инерции завышенных ожиданий".

Ранее Арестович призвал Украину "сменить стратегию" и перейти от наступления к обороне на линии фронта.

Также он уже заявлял, что Украина проигрывает России на стратегическом уровне.